Plutonierul Radu Neagu, formator în cadrul Centrului de Formare SMURD Sibiu, se afla, sâmbătă dimineața, în drum spre serviciu. La Slimnic însă, a observat mai mulți oameni agitați, mașini oprite și o persoană întinsă pe jos. Nu a stat deloc pe gânduri și a sărit în ajutorul ei.

În drum spre Punctul de Lucru Copșa Mică, plutonier Radu Neagu s-a aflat în fața unei situații dramatice: o femeie rănită, întinsă pe carosabil, după un accident. El a fost primul care a intervenit, iar în paralel i-a ținut informați pe colegii lui.

„Am observat mai multe mașini oprite, oameni agitați și într-o lumină slabă de dimineață, o doamnă întinsă pe carosabil. Victima, o femeie de aproximativ 60 de ani, avea o plagă sângerândă la cap și dureri în piept. Nu am stat pe gânduri: am imobilizat imediat capul victimei, am verificat rapid dacă există și alte leziuni vizibile și am cerut martorilor trusa auto și o pătură din portbagaj. Am început să vorbesc cu ea, i-am pansat rana de la cap și reapelat 112 pentru a transmite informații suplimentare despre starea victimei. Am ținut-o în siguranță până la sosirea colegilor mei”, povestește Radu.

ISU Sibiu precizează că acesta este doar un exemplu despre cât de mult contează calmul și cunoștințele de prim-ajutor. Radu pregătește viitorii paramedici SMURD și transmite mereu același mesaj: „Fii calm, folosește trusa din mașină, amintește-ți că fiecare dintre noi poate fi primul ajutor al cuiva”.