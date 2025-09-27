salvamontist din sibiu într-un echipament de intervenție, în fața mașinii de pompieri, pregătit pentru misiuni de salvare și intervenție în situații de urgență, reprezentând orașul sibiu.

Plutonierul Radu Neagu, formator în cadrul Centrului de Formare SMURD Sibiu, se afla, sâmbătă dimineața, în drum spre serviciu. La Slimnic însă, a observat mai mulți oameni agitați, mașini oprite și o persoană întinsă pe jos. Nu a stat deloc pe gânduri și a sărit în ajutorul ei. 

În drum spre Punctul de Lucru Copșa Mică, plutonier Radu Neagu s-a aflat în fața unei situații dramatice: o femeie rănită, întinsă pe carosabil, după un accident. El a fost primul care a intervenit, iar în paralel i-a ținut informați pe colegii lui. 

„Am observat mai multe mașini oprite, oameni agitați și într-o lumină slabă de dimineață, o doamnă întinsă pe carosabil. Victima, o femeie de aproximativ 60 de ani, avea o plagă sângerândă la cap și dureri în piept. Nu am stat pe gânduri: am imobilizat imediat capul victimei, am verificat rapid dacă există și alte leziuni vizibile și am cerut martorilor trusa auto și o pătură din portbagaj. Am început să vorbesc cu ea, i-am pansat rana de la cap și reapelat 112 pentru a transmite informații suplimentare despre starea victimei. Am ținut-o în siguranță până la sosirea colegilor mei”, povestește Radu.

ISU Sibiu precizează că acesta este doar un exemplu despre cât de mult contează calmul și cunoștințele de prim-ajutor. Radu pregătește viitorii paramedici SMURD și transmite mereu același mesaj: „Fii calm, folosește trusa din mașină, amintește-ți că fiecare dintre noi poate fi primul ajutor al cuiva”.

