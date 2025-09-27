Se circulă cu restricții, sâmbătă, pe DN7, în județul Vâlcea. În mai multe zone de pe Valea Oltului au loc lucruri pentru punerea în siguranță a versanților.
Lucrările au loc la Călimănești și la Balota, pe Valea Oltului, notează Mediafax.
Pe sectorul DN7 km 199+110 – km 199+410, în extravilanul localității Călimănești, lucrările se vor desfășura între orele 07:00 și 18:00. În intervalul 08:00 – 16:00, traficul va fi închis și redeschis în reprize de maximum 15 minute, iar în restul intervalului circulația se va desfășura pe jumătate de cale, dirijată de piloți de circulație.
Pe sectorul DN7 km 224+400 – km 224+600, în localitatea Balota, lucrările se vor desfășura între orele 07:00 – 18:00, cu închideri și redeschideri ale circulației în reprize de maximum 15 minute între 08:00 – 16:00. În restul intervalului traficul va fi dirijat pe jumătate de cale.
Ultima oră
- Weekend agitat în Capitală: Protest în fața Ministerului Finanțelor 4 minute ago
- Accident dis-de-dimineață pe DN14: femeie de 58 de ani, lovită de o mașină 38 de minute ago
- Restricții în trafic pe Valea Oltului: au loc lucrări o oră ago
- “Măldă” atac cu talpa sus către arbitru după înfrângerea cu Argeșul: “A fost fault pentru noi, dar nu s-a dat” / video 13 ore ago
- Jurgen Faff neagă implicarea Fly Lili în fuga lui Horațiu Potra: Nu am avut niciodată zboruri spre Dubai 13 ore ago