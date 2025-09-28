alegeri în republica moldova: secțiile de votare din românia s-au deschis, una este la sibiu

Cetățenii din Republica Moldova își aleg duminică reprezentanții în Parlament. În România sunt deschise peste 20 de secții de votare, una dintre ele fiind la Sibiu.

În România, pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, sunt deschise 23 de secții de votare, unde sunt așteptați la urne aproximativ 30.000 de cetățeni, notează Agerpres.

Alegerile se desfășoară în contextul unor atacuri hibride care au fost evidențiate atât de oficialii de la Chișinău, cât și de România și de ceilalți parteneri europeni ai Republicii Moldova. Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, a declarat recent, într-un interviu acordat pentru AGERPRES, că există „un război hibrid total, nemilos”, declanșat de Federația Rusă împotriva țării sale, în care se folosesc „toate pârghiile” și mai multe instituții care nu ar trebui să se implice în astfel de acțiuni.

„Da, este un război total împotriva Republicii Moldova, declanșat de Federația Rusă, un război hibrid total, nemilos și se folosesc toate pârghiile, se folosesc mai multe instituții care nu ar trebui să se implice în astfel de acțiuni, care ar trebui să se conducă în interesul Republicii Moldova, mă refer și la biserică, o parte din biserică, nu toată biserica, Biserica Ortodoxă care este sub Patriarhia Moscovei, trebuie să menționez acest lucru, anumite partide politice pe care nu vreau să le menționez aici, dar lumea le știe și persoane private care se implică în astfel de acțiuni, inclusiv vedem o îngemănare a unor partide politice cu cercuri criminale, deci lucruri deja stabilite, documentate de autoritățile noastre, care investighează aceste legături”, a afirmat diplomatul.

În contextul acestor alegeri din Republica Moldova, ambasadorul a subliniat că scrutinul este decisiv pentru calea europeană a țării sale, când este decis viitorul „pe decenii” al națiunii.

O secție de votare la Sibiu

În România, sunt 23 de secții de votare pentru cetățenii din Republica Moldova. Una este organizată la Sibiu, în incinta Școlii Gimnaziale „Regina Maria”. În total, aproximativ 30.000 de moldoveni vor lua parte la alegeri din România.

Potrivit Agerpres, la București vor fi organizate cinci secții de votare, la Iași – trei, la Cluj-Napoca, Timișoara și Brașov câte două, iar în Bacău, Baia Mare, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Târgu Mureș, Suceava și Sibiu – câte una. De altfel, adresele exacte ale secțiilor se regăsesc pe pagina de Facebook a Ambasadei Republicii Moldova la București.