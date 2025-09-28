ce facem duminică la târgul de ecoturism din piața mare: ateliere de olărit, de țesut și gastronomice

Târgul Național de Ecoturism este deschis și duminică, astfel că sunteți invitați să descoperiți surprizele pregătite în Piața Mare. În căsuțele cu ochi, meșteșugite de artizanii muzeului Astra, veți găsi comori culturale, gastronomice și naturale din toate colțurile țării. În plus, puteți să participați la diferite ateliere: de olărit, de țesut și de gastronomie.

Târgul de Ecoturism din Piața Mare aduce duminică o serie de evenimente interesante pentru sibieni. „Potențialul României rurale este unic când vorbim de dezvoltare sustenabilă în peisajul rural european. Diversitatea patrimonială, materială și imaterială, geografia locurilor, pitorescul montan, culinar și deltaic pot genera turism sustenabil bazat, în primul rând, pe experiențe memorabile. Este momentul conectării tuturor acestor resurse pentru a dezvolta produse cultural-turistice inedite, punând în valoare ceea ce există deja. Haideți să arătăm cum peisajul natural, modelat de componenta culturală, construiește drumuri de rămas acasă”, spun organizatorii.

Până la ora 18:00, puteți lua parte la o serie de ateliere, menite să completeze oferta turistică a comunităților invitate. Printre acestea amintim: atelierul de olărit, atelierul de țesut, atelierul unei drumeții de neuitat, atelierul de confecționat instrumentar pentru pescuit, atelierele gastronomice, atelierul pentru conservarea alimentelor, atelierul de împletit garduri și ateliere muzicale.

Programul complet al zilei de duminică poate fi văzut AICI.