coadă la biserica din ștrand. sute de credincioși au venit în pelerinaj / foto

Sute de credincioși au venit, duminică, în pelerinaj, la Biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail si Gavriil” din cartierul Ștrand din Sibiu.
Brâul Maicii Domnului de la Mănăstirea Kato Xenia din Grecia poposește, zilele acestea, la Biserica din cartierul Ștrand din municipiul Sibiu. Sute de credincioși au venit la închinare.
Duminică dimineața, pelerinii s-au pus la coadă pentru a intra în biserică. Credincioșii vor să se roage și să cinstească această relicvă sfântă adusă tocmai din Grecia.
Brâul Maicii Domnului va rămâne la Sibiu până duminică seara.
