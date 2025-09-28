de la toamnă la iarnă peste noapte: –6,4 grade la miercurea-ciuc și brumă în harghita

România a înregistrat duminică dimineață prima răcire severă a acestui început de toamnă, odată cu temperaturi negative consemnate în mai multe localități din județul Harghita. Stația meteo din Miercurea-Ciuc a raportat o minimă de -6,4 grade Celsius, cea mai scăzută valoare din țară.

Potrivit meteorologului de serviciu Raul Cioc, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud Sibiu, și alte localități au coborât sub pragul înghețului:

-3,8°C la Joseni ,

-2,7°C la Toplița ,

-1,4°C la Bucin.

Singura excepție a fost Odorheiu Secuiesc, unde s-a înregistrat o minimă pozitivă, de +1,7°C.

Specialiștii explică temperaturile scăzute printr-o combinație între pătrunderea unui front de aer rece, cer senin și fenomenul de inversiune termică, care favorizează acumularea aerului rece în zonele depresionare.

În mai multe locuri din județ s-a semnalat și brumă, iar frigul i-a determinat pe locuitori să pornească centralele sau să aprindă focul în sobe.

Meteorologii anunță că vremea se va menține rece în nopțile următoare, urmând ca temperaturile să crească treptat după mijlocul săptămânii. Valorile înregistrate, deși scăzute, sunt considerate obișnuite pentru Harghita la final de septembrie.