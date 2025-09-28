deputatul adrian echert îi îndeamnă pe moldoveni să meargă la urne: „soția mea a votat pentru drumul european”

Deputatul Adrian Echert a însoțit-o, duminică, pe soția lui la urne. Originară din Republica Moldova, aceasta a votat pentru un parcurs european.

„Astăzi, Republica Moldova votează. Este un moment de răscruce: între Est și Vest, între stagnare și progres, între frică și speranță. Pentru mine, acest vot are și o semnificație aparte. Soția mea este din Republica Moldova și astăzi a mers la urne. A votat pentru drumul european, pentru un viitor sigur și liber, pentru șansa ca generațiile care vin să trăiască în Europa, nu la marginea ei. Europa nu este o destinație de parcurs, ci linia care desparte libertatea de dictatură, siguranța de frică și respectul pentru oameni de umilință. Este singura alegere care dă sens viitorului. Astăzi, Moldova alege. Și fiecare vot pentru Europa apropie această țară de viitorul pe care îl merită”, a spus deputatul Adrian Echert.