descinderi spectaculoase în capitală și în țară: trafic de droguri și corupție la cel mai înalt nivel

Descinderi de amploare ale DIICOT în Capitală și în mai multe județe: zeci de persoane ridicate pentru trafic de droguri și corupție

Peste 50 de persoane vor fi conduse la audieri, după ce duminică dimineață au fost efectuate nu mai puțin de 43 de percheziții domiciliare în București și județele Ilfov și Olt. Acțiunea a fost coordonată de DIICOT – Structura Centrală, în colaborare cu Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București, Serviciul Acțiuni Speciale și Jandarmeria Română.

Ancheta vizează o cauză penală complexă, ce include acuzații extrem de grave:

constituirea unui grup infracțional organizat ,

trafic de droguri de risc și de mare risc ,

fapte de corupție , precum luare și dare de mită,

dar și divulgarea de informații nepublice.

Potrivit Poliției Capitalei, persoanele implicate vor fi audiate la sediul DIICOT pentru luarea măsurilor legale ce se impun.

Descinderile fac parte dintr-o amplă operațiune de destructurare a unei rețele ce ar fi combinat traficul de droguri cu protecția obținută prin coruperea unor persoane din sistem.