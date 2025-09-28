europa și sua, sub val de alerte cu bombă. bucureștiul, printre orașele vizate

Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova a anunțat, sâmbătă, că mai multe alerte cu bombă au fost semnalate în București și în alte cinci orașe din Europa și Statele Unite, în contextul avertismentelor privind tentativele Rusiei de a perturba procesul electoral de duminică.

Potrivit autorităților, pe lângă București, incidente similare au fost raportate la Roma și Genova (Italia), Bruxelles (Belgia), Asheville (SUA) și Alicante (Spania).

MAE precizează că instituțiile statului au fost pregătite pentru un astfel de scenariu, fiind stabilite proceduri clare și mecanisme de cooperare strânsă cu partenerii internaționali, pentru ca scrutinul parlamentar să nu fie afectat.

„Cetățenii sunt rugați să urmeze recomandările autorităților și să consulte doar informațiile oficiale, pentru a asigura desfășurarea unui vot corect și sigur”, a transmis Ministerul.

De asemenea, oficialii au dat asigurări că toate camerele de supraveghere amplasate în secțiile de vot sunt funcționale și monitorizează instrumentele electorale, astfel încât acestea să rămână intacte până la reluarea procesului de vot.