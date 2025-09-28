Peste 600 de muncitori lucrează pe tronsonul patru din autostrada Sibiu – Pitești, secțiune ce va urma să fie deschisă traficului anul viitor. Un secretar de stat în Ministerul Transporturilor spune că procentul a ajuns la 80 la sută.

Se lucrează de zor pe secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș, parte din autostrada Sibiu – Pitești. Antreprenorul are mobilizate în șantier, pe tot lotul, peste 600 persoane și 210 utilaje și echipamente de construcții, iar procentul de execuție a ajuns la 80%, anunță secretarul de stat Irinel Ionel Scriosteanu într-o postare pe Facebook.

Potrivit secretarului de stat în Ministerul Transporturilor, traficul se va deschide pe secțiunea 4 înainte de termen, respectiv în luna august a anului viitor. „Lucrările pe această secțiune au început în vara anului 2023, iar progresul fizic al acestora se află în avans față de grafic și de termenul de finalizare (2027), antreprenorul având o mobilizare foarte bună și posibilitatea de a circula pe acest lot chiar de anul viitor (luna august)”, a precizat acesta.

În acest moment, sunt realizate lucrări la Tunelul Alina (sensul de mers Pitești – Sibiu) și Tunelul Daniela (sensul de mers Sibiu – Pitești). Stadiul lucrărilor este avansat.

„A fost finalizată structura de rezistență la tunelul Alina și continuă realizarea acesteia la tunelul Daniela prin folosirea Cofrajului hidraulic pe Secțiuni de 12,5 metri, activitate care va fi finalizată în luna Octombrie. A început realizarea instalațiilor în ambele fire de tunel. A fost finalizată structura de rezistență aferentă celor 3 tuneluri pentru situații de urgență, dintre cele două fire, două pietonale și unul care poate fi folosit inclusiv pentru evacuarea și circulația autovehiculelor. Este în curs de realizare, în sistem mecanizat, bancheta laterală în tunelul Alina. A fost finalizată hidroizolația în exteriorul structurii de rezistență în tunelul Daniela. Este în curs de montare sistemul de evacuare a apei pluviale, acumulată pe carosabil, în ambele fire de tunel. A fost demontată stația de betoane de la portalul de intrare dinspre Pitești pentru a se realiza infrastructura de conectare între firele de tunel și corpul autostrăzii”, menționează secretarul de stat Irinel Ionel Scriosteanu.

La construcția celor două fire ale tunelului se lucrează concomitent, 24 din 24 ore, 7 din 7 zile.