peste 15.000 de cetățeni au votat în românia la alegerile din republica moldova. la sibiu nu sunt cozi

Peste 15.000 de cetățeni au votat în România la alegerile din Republica Moldova până la ora 14:00. La singura secție de votare din județul Sibiu nu sunt cozi. 

Până la ora 14:00, 15.706 persoane și-au exprimat votul în secțiile din România, la alegerile parlamentare din Republica Moldova, conform datelor comunicate de Comisia Electorală Centrală, notează Mediafax.

Dintre aceștia, 8.556 sunt femei (54,48%), iar 7.150 sunt bărbați (45,52%). Cei mai mulți sunt în categoria 26-35 de ani (27.4%).

În total, 904.492 de persoane și-au exercitat dreptul de vot la alegerile din țara vecină, ceea ce reprezintă 31,27% din totalul alegătorilor înscriși.

Distribuția pe sexe arată o ușoară predominanță a femeilor, acestea reprezentând 53,34% din totalul votanților (482.421), în timp ce bărbații au reprezentat 46,66% (422.071).

Participarea diferă semnificativ în funcție de vârstă: Tinerii între 18 și 35 de ani au cea mai scăzută prezență, de aproximativ 21% – 57.862 votanți între 18-25 ani și 101.313 între 26-35 ani. Categoriile de vârstă 56-65 ani și 66-75 ani înregistrează cele mai ridicate rate de participare, 45,72% și respectiv 54,65%. La categoria 76+ ani, prezența la vot este de 39,11%.

În municipiul Sibiu există o singură secție de votare, în cadrul Școlii Gimnaziale „Regina Maria”. La ora 16:00 nu erau oameni în fața secției.

