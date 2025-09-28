Târgul Național de Ecoturism a atras o mulțime de vizitatori. Piața Mare este plină ochi de oameni, care au venit să descopere comori culturale, gastronomice și naturale din toate colțurile țării.

Târgul de Ecoturism din Piața Mare a adus duminică o serie de evenimente interesante pentru sibieni. Oamenii au ieșit din case, s-au bucurat de soare și de o atmosferă plăcută în centrul orașului.

Până la ora 18:00, puteți lua parte la o serie de ateliere, menite să completeze oferta turistică a comunităților invitate.

Printre evenimente amintim: atelierul de olărit, atelierul de țesut, atelierul unei drumeții de neuitat, atelierul de confecționat instrumentar pentru pescuit, atelierele gastronomice, atelierul pentru conservarea alimentelor, atelierul de împletit garduri și ateliere muzicale. (DETALII AICI)