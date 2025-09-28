Primăria municipiului Sibiu a reconfigurat locurile de parcare din zona centrală, din apropiere de Liceul de Artă.
Șoferii pot parca din nou pe strada Alexandru Odobescu din Sibiu, sub turnul Muzeului de Istorie. Municipalitatea a trasat locurile de parcare.
Locurile de parcare au fost configurate diferit, dar de această dată șoferii, sibieni și turiști deopotrivă, știu sigur că au voie să parcheze în zonă.
