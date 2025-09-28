Piața Mică, Pietonala Nicolae Bălcescu, restaurantul Hermania și terasa mall-ului Promenada au găzduit, duminică, concerte de operă.

Soprana Sonia Moșneag, baritonul Eduard Alexe și pianista Bianca Murariu i-au încântat din nou pe sibieni, la fel ca sâmbătă, cu recitaluri în spații inedite din oraș. Take an Opera Break are loc în cadrul Opera Festival 2025.

Ediția cu numărul XXIV a Sibiu Opera Festival aduce, în perioada 27 septembrie – 11 octombrie 2025, recitaluri de operă impresionante, cu participarea Operei din Parma (Italia), Teatro Goldoni (Livorno, Italia), Operei Naționale Române Timișoara, Operei Maghiare Cluj-Napoca, Teatrului Național de Operă și Operetă “Nae Leonard” Galați și, desigur, a Filarmonicii de Stat Sibiu.

De la ora 19:00 nu ratați recitalul de canto de la Biserica Romano-Catolică „Sf. Treime”.