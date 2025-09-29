În a prima jumătate a lunii octombrie, operatorul de salubritate SC Soma SRL, va organiza o nouă campanie de colectare a deșeurilor periculoase, categorie în care intră de la baterii și medicamente expirate, la agenți de spălare sau cleiuri și adezivi. Campania se adresează persoanelor fizice.
Campania de colectare a deșeurilor periculoase se adresează utilizatorilor casnici, pentru care reprezentanții SC Soma SRL vor ridica aceste categorii de deșeuri în mod gratuit. De luni, 6 octombrie, și până vineri, 10 octombrie 2025, campania va viza doar locuitorii municipiului Sibiu, unde vor fi amenajate zece puncte publice de colectare a deșeurilor periculoase. Colectarea se face din puncte publice supravegheate, unde cetățenii sunt așteptați să își ducă deșeurile care se încadrează în categoria celor periculoase.
Prin deșeuri periculoase menajere se înțelege deșeurile cu caracter periculos generate de
populație în urma activităților desfășurate în gospodăriile proprii.
Sibiu: zece puncte de colectare mobilă
Între 6 și 10 octombrie, în zece zone din municipiul Sibiu vor fi amplasate puncte de colectare mobilă unde sibienii își pot aduce deșeurile periculoase între orele 9:00 și 17:00. Aceste puncte de colectare mobilă vor staționa câte o singură zi în fiecare zonă a municipiului.
|Cartier / Zonă
|Locație / Adresa
|Ziua colectării
|Interval orar
|Hipodrom
|Str. Gorăslău, Bl. 2 – Bl 4
|Luni, 06.10.2025
|9:00-17:00
|Ștefan cel Mare / V. Aaron
|Str. Ghe. Țițeica – Str. Măgura / (în spatele complexului Ștefan cel Mare)
|Luni, 06.10.2025
|9:00-17:00
|Lazaret / Gușterița
|Str. Calea Gușteriței – Str. Podului (sub viaduct)
|Marți, 07.10.2025
|9:00-17:00
|Centru / Gară
|Str. Regele Ferdinand – în spatele Autogării Transmixt
|Marți, 07.10.2025
|9:00-17:00
|Terezian
|Str. Târgul Cailor
|Miercuri, 08.10.2025
|9:00-17:00
|Țiglari
|Str. Țiglarilor (complex Țiglari)
|Miercuri, 08.10.2025
|9:00-17:00
|Turnișor
|Calea Turnișorului (lângă calea ferată)
|Joi, 09.10.2025
|9:00-17:00
|Ștrand
|Str. Sălajului (Dispensar)
|Joi, 09.10.2025
|9:00-17:00
|Valea Aurie
|Str. Sibiel (Școala nr. 25)
|Vineri, 10.10.2025
|9:00-17:00
|Hipodrom
|Str. Arieșului (în spatele complexului Cireșica)
|Vineri, 10.10.2025
|9:00-17:00
Exemple de deșeuri
În categoria deșeurilor menajere periculoase intră în special acelea care, de obicei, au diferiți compuși chimici și nu pot fi colectate împreună cu deșeurile obișnuite din cauză că pot provoca poluare gravă sau reprezintă risc pentru oameni și animale. Cele mai răspândite deșeuri periculoase sunt bateriile și acumulatorii uzați, agenții de spălare și curățare, uleiuri, lichide de frână sau lubrifianți, dar și medicamentele expirate.
Alte tipuri de deșeuri periculoase:
– pesticide, insecticide, substanțe pentru conservarea lemnului, îngrășăminte chimice;
– stingătoare de incendiu;
– lacuri și vopsele uzate;
– grăsimi, ceară, cerneluri, toner;
– cleiuri și adezivi;
– combustibili;
– uleiuri, lichide de frână, lubrifianți;
– acizi și baze;
– doze de spray, recipiente sub presiune, agenți de răcire;
– deșeuri cu conținut de mercur;
– materiale textile contaminate, materiale de lustruire, ambalaje contaminate și altele.
Mai multe detalii pot fi obținute fie accesând site-ul www.somasibiu.ro, fie telefonând la dispeceratul companiei, 0269 988.
