37 de ani, arestată preventiv pentru furt din magazine din Sibiu.

O femeie în vârstă de 37 de ani, din localitatea Glâmboaca, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost implicată în mai multe furturi din magazine din municipiul Sibiu.

Potrivit polițiștilor, femeia este suspectată că, pe 18 iunie și 29 iulie, ar fi sustras mai multe sticle de băuturi alcoolice din două societăți comerciale, cauzând un prejudiciu de aproximativ 1.470 de lei.

Pe 25 septembrie, femeia a fost reținută pentru 24 de ore în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sibiu, urmând ca ulterior să fie prezentată parchetului pentru stabilirea măsurii preventive.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, la nivelul Biroului de Investigații Criminale Sibiu.