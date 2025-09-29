accident grav la ieșirea din brădeni: o persoană resuscitată la fața locului / update

Traficul pe DJ 104 D, la ieșirea dinspre Brădeni către Retiș, este blocat total din cauza unui accident rutier în care sunt implicate două autovehicule.

Actualizare:

În această dimineață, polițiștii rutieri au fost sesizați prin apel 112 despre un accident rutier produs pe DJ 104, la ieșirea din localitatea Brădeni către satul Retiș, implicând două autoturisme.

Din primele cercetări, un autoturism condus de un bărbat de 34 de ani, din Retiș, a intrat în coliziune frontală cu un alt autoturism condus pe sens opus de un bărbat de 51 de ani, din Brădeni. Cauzele exacte ale accidentului urmează a fi stabilite de polițiști.

Victima în vârstă de 51 de ani a suferit răni grave, inclusiv traumatism cranio-facial și traumatism al membrului inferior, fiind găsită în stare de inconștiență (comă). Echipajele SAJ și ISU prezente la fața locului i-au acordat primul ajutor, după care pacientul a fost preluat de un echipaj SAJ și transportat spre Sibiu, însoțit de un echipaj cu medic de la ISU.

Traficul pe DJ 104 este blocat pentru efectuarea cercetărilor la fața locului. Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului și luarea măsurilor legale.

Șoferii sunt rugați să circule cu prudență și să respecte semnalele agenților de poliție.

Știre inițială

ISU Sibiu intervine de urgență la fața locului. Sunt mobilizate două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o ambulanță SAJ și o autospecială de stingere.

Din primele informații, o persoană este inconștientă, în stop cardio-respirator, iar echipajele medicale aplică manevre de resuscitare.

Misiunea este în desfășurare, iar autoritățile vor reveni cu detalii suplimentare pe măsură ce situația evoluează.