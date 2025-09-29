admitere peste așteptări la sibiu: mii de tineri au ales facultățile ulbs

Peste 5000 de candidați admiși la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu au confirmat locul pentru anul universitar 2025-2026. Dintre aceștia, peste 4000 au optat pentru învățământul cu frecvență, la programele de licență și master, 795 pentru învățământul cu frecvență redusă și 94 pentru programele de doctorat.

Rezultatele vin pe fondul unei situații dificile la nivel național: doar 94.000 de absolvenți de liceu din promoția 2025 s-au înscris la bacalaureat, față de cei 123.000 estimați inițial.

„Admiterea din acest an a fost o surpriză foarte plăcută pentru noi. Ne așteptam la o scădere de aproximativ 30% a numărului de studenți, însă în realitate scăderea a fost de doar 10%. Pentru noi, acest rezultat confirmă că reputația universității și calitatea vieții în Sibiu sunt factori care atrag studenți valoroși”, a declarat rectorul ULBS, prof. dr. Sorin Radu.

Studenți din peste 10 țări aleg Sibiu

Universitatea a atras și mai mulți studenți străini față de anii precedenți. Dacă anul trecut erau 308, anul acesta sunt așteptați peste 400, veniți atât din state ale Uniunii Europene, cât și din afara acesteia: Germania, Italia, Spania, Austria, Franța, Turcia, Africa de Sud, Canada, India, Ucraina, Algeria, Tunisia sau Georgia. Cei mai mulți au ales Facultatea de Medicină, unde s-a înregistrat o creștere semnificativă la programele în limba engleză.

Admiterea din acest an marchează și debutul a două programe de licență în sistem dual la Facultatea de Inginerie – Mecatronică și Robotică – dar și al unui program de master. Campusul dual, care va fi finalizat în 2026, va putea găzdui 250 de studenți și elevi.

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a fost prima alegere pentru 2923 de candidați confirmați pe locuri bugetate, la nivel de licență, master și doctorat, cărora li se adaugă 1295 de studenți plătitori de taxă. Conform statisticilor, 65,84% dintre candidați provin din mediul urban, iar 34,16% din mediul rural, înscrierile fiind făcute din toate județele țării și din București.

Olimpici în băncile ULBS

Universitatea a fost aleasă și de cinci absolvenți de liceu cu rezultate excepționale la olimpiadele naționale: doi la Facultatea de Științe, doi la Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului și unul la Facultatea de Științe Economice.

Astfel, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu își consolidează reputația de instituție de învățământ superior de top, reușind să atragă mii de tineri chiar și într-un an cu provocări majore pentru sistemul educațional din România.