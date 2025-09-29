camere inteligente pe autostradă în județul sibiu: detectează viteza și numerele de înmatriculare

Sistemul Inteligent de Transport implementat pe autostrăzile din România este folosit pentru a supraveghea căile de rulare, pentru a detecta viteza mașinilor, pentru a monitoriza starea vremii, cât și pentru a-i informa pe șoferi prin panourile existente. Chiar dacă nu este folosit pentru a aplica amenzi, poliția poate intensifica controalele în zonele în care apar cel mai des încălcări ale limitei de viteză.

Secția Autostrăzi Sibiu (SAS) va prezenta, marți, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural, felul în care funcționează Sistemul Inteligent de Transport implementat pe autostrăzile din România. Secția de Autostrăzi Sibiu are în administrare două sectoare de autostradă, cu un total de 151 km lungime, în județele Sibiu și Mureș. Pe A1, în județul Sibiu, între Boița și Cunța (Alba), au fost montate mai multe sisteme inteligente: sisteme de supraveghere video (camere care detectează incidentele, camere pentru monitorizarea fluxurilor de vehicule), sisteme de aplicare a legii (camere radar pentru detectarea vitezei autovehiculelor, camere care recunosc plăcuțele de înmatriculare ale vehiculelor pentru rovinieta și camere pentru cântărire dinamică), sisteme de informare a călătorilor și sisteme de monitorizare a vremii.

Camere care detectează viteza și numerele de înmatriculare

Camerele de supraveghere video au fost montate în zone largi – noduri rutiere, spații de servicii și viaducte. Ele se pot roti 360 grade și pot mări imaginea de la distanță. Cu ajutorul acestora și prin intermediul sistemului AID, pot fi detectate automat diferite evenimente din trafic, cum ar fi cozi, vehicule oprite, vehicule aflate pe contrasens. Camerele radar, montate și ele pe autostradă în Sibiu, nu doar că detectează viteza de rulare, dar pot înregistra și numerele de înmatriculare ale șoferilor care încalcă limita de viteză.

Statisticile rezultate în urma folosirii acestor camere pot ajuta Poliția Română să concentreze activitățile de control în zonele cu depășiri frecvente ori chiar să monteze camere fixe pentru măsurarea vitezei, astfel încât șoferii care încalcă limitele să poată fi amendați. De asemenea, cu ajutorul sistemelor inteligente pot fi realizate analize care să indice zonele în care se formează blocaje ori evenimente neplăcute. Mai apoi, în baza acestora, CNAIR poate implementa programe pentru modernizări.

Sistemul Inteligent de Transport este folosit pe tot parcursul anului și poate reda, în timp real, informații despre vreme. „Camerele video oferă informații despre apariția fenomenului de înzăpezire, precum și pozițiile kilometrice în care există această situație. Întrucât condițiile meteo nu sunt aceleași pe întreg sectorul de autostradă administrat, se poate lua decizia de concentrare a utilajelor în zonele cu probleme”, se arată în raportul întocmit pentru Colegiul Prefectural.

Secția Autostrăzi Sibiu arată că, odată cu implementarea acestui sistem inteligent de transport, numărul accidentelor grave și timpul de intervenție pentru servicii de urgență scade. Un alt beneficiu al folosirii acestui sistem este managementul mai bun al traficului.