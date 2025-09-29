capturile polițiștilor sibieni din weekend: șoferi beți criță, un pensionar cu permisul suspendat și un tânăr fără carnet

În perioada 27–29 septembrie a.c., polițiștii rutieri din județul Sibiu au depistat mai mulți conducători auto care au încălcat legislația rutieră.

La data de 28 septembrie, în jurul orei 03:15, în localitatea Cristian, un sibian în vârstă de 29 de ani a fost oprit pe DN1. Testarea alcoolscopică a indicat o valoare de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar șoferul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

În noaptea de 29 septembrie, în satul Alămor, polițiștii au oprit un autoturism condus de un tânăr de 25 de ani, din județul Alba. Rezultatul testului alcoolscopic a fost de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar bărbatul a fost de asemenea dus la recoltarea probelor biologice.

De asemenea, la data de 27 septembrie, în satul Blăjel, un bărbat de 69 de ani a fost depistat conducând cu permisul suspendat, iar în afara localității Săcădate, un tânăr de 26 de ani, din Avrig, conducea fără a deține permis. În ambele cazuri, polițiștii au deschis dosare penale și continuă cercetările pentru stabilirea situației de fapt.

Autoritățile reamintesc conducătorilor auto că astfel de fapte sunt sancționate conform legislației în vigoare și pot atrage răspundere penală.