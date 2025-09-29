centrul sibiului, sub planșetă: primăria vrea un puz nou pentru piața mare și piața mică

Municipalitatea vrea să revitalizeze centrul Sibiului și să pună în aplicare o nouă viziune care să crească atractivitatea publicului pentru evenimente culturale și sociale, cât pentru turism.

Primarul Sibiului, Astrid Fodor, spunea, la începutul acestui an, că este nevoie să se facă îmbunătățiri în centrul istoric pentru a-l reîmprospăta. „După 20 de ani, același imagini pot deveni plictisitoare pentru turiști”, spunea edilul, menționând că centrul nu va suferi modificări radicale, ci vor fi făcute ajustări astfel încât să devină mai atractiv. (DETALII AICI)

De menționat este că ultimele intervenții de reabilitare a construcțiilor ce definesc Piața Mare și Piața Mică au fost realizate în urmă cu mai bine de 15 ani, cu ocazia desemnării orașului drept Capitală Culturală Europeană 2007.

Revitalizarea centrului istoric. PUZ pentru Piața Mică și Piața Mare

De curând, municipalitatea a pus în dezbatere publică un „PUZCP – Subzona Centru Istoric – Piața Mică/Piața Mare” în care sunt definite coordonatele necesare unei dezvoltări coordonate și armonioase. Sibienii sunt invitați să își spună părerea până la data de 20 octombrie 2025. Prin realizarea documentației de urbanism se va urmări evidențierea rolului de catalizator al zonei pentru dezvoltare urbană, cât și stimularea interesului economic, cultural și turistic.

„Scopul final al documentației PUZ este stabilirea coordonatelor necesare unei dezvoltări ulterioare controlate, desfășurate într-un cadru actualizat și funcțional, caracterizat de o creștere constantă a gradului de finisare a imaginii urbane (restaurarea, conservarea și deparazitarea fondului construit valoros, reorganizarea circulațiilor, reinventarea spațiului public) și pornind de la premisa că zona construită protejată – zona centrală are un rol catalizator pentru dezvoltarea urbană”, se arată în documentația de urbanism.

PUZCP va avea în vedere stabilirea direcțiilor și priorităților de dezvoltare logică a Piețelor Mare și Mică, reglementarea modului de utilizare a terenurilor cuprinse în perimetrul acestor zone și stabilirea condițiilor de realizare și conformare a construcțiilor și amenajărilor urbanistice din aceste zone. Municipalitatea menționează că, efectele noului PUZ CP, se vor resimți imediat, iar în timp, gestionarea corectă a zonei centrale va avea efecte pozitive din punct de vedere cultural, social, economic și de mediu, prin creșterea atractivității zonei pentru evenimente culturale și sociale, pentru turism, pentru investitori.

Primăria vrea astfel să realizeze un plan de măsuri pentru conservarea piețelor, să reducă traficul motorizat și să extindă zonele pietonale și să reconsidere limitele zonelor și subzonele de rezervație de arhitectură. Odată cu eliminarea locurilor de parcare din Piața Mică, municipalitatea consideră că este nevoie să fie amenajate parcări subterane de mare capacitate sub parcările existente (de exemplu, sub parcarea Cazarma 90, sub Piața Teatrului ori sub parcarea de la Continental Forum). De asemenea, municipalitatea a constatat că este nevoie să fie create mici spații verzi care să se integreze la nivelul celor două piețe. În același timp se ia în calcul eliminarea teraselor și restaurantelor ce se afla în spațiul public din cele doua piețe, pentru a nu crea „incidente între utilizatori și pentru ca perspectivele către construcțiile importante să fie clare și ușor de delimitat”. În documentație se vorbește inclusiv despre crearea unor spații comune (shared space) în zona centrală: „Rețeaua stradala va fi reconfigurată, iar prin măsuri de calmare a traficului, unele străzi vor deveni shared space”.