DHL Express, liderul global al serviciilor de curierat internațional, a anunțat astăzi majorarea anuală a tarifelor, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026. În România, tarifele serviciilor vor înregistra o creștere medie de 6,9%, potrivit companiei, scrie Economica.net.

„Prioritatea noastră este să oferim servicii stabile și de încredere la nivel local și global, în ciuda impactului continuu al dinamicilor geopolitice și al provocărilor din lanțul de aprovizionare”, a declarat Bogdan Enache, Director General al DHL Express România.

Reprezentantul companiei a adăugat că ajustarea anuală a tarifelor permite continuarea investițiilor în rețeaua logistică, sporind capacitatea și adaptabilitatea acesteia, pentru a susține constant afacerile clienților, indiferent de circumstanțele externe.

DHL Express ajustează anual tarifele, luând în considerare factori precum inflația, evoluția cursului valutar și costurile legate de conformitatea cu legislația privind securitatea transporturilor. Procentul de creștere poate varia însă de la o țară la alta.

Compania are peste 400.000 de angajați și operează în peste 220 de țări și teritorii, oferind servicii logistice complete, de la livrarea de colete la nivel național și internațional, până la managementul lanțului de aprovizionare. Grupul DHL a raportat venituri de peste 84,2 miliarde de euro în 2024.