Consilierul județean și medicul de urgențe, Draia Cotizo, a avut plăcerea să participe la a 23-a ediție a “Cursului Internațional de Ghiduri și Protocoale de Anestezie, Terapie Intensivă și Medicină de Urgență” organizată ca în fiecare an de Prof. Dr. Sandesc Dorel, un savant, un medic și un om deosebit pe care este o onoare să îl cunoști.

Astăzi, de ziua Mondială a Inimii, medicul Draia Cotizo dorește să atragă atenția asupra importanței prevenției în cazul bolilor cardiovasculare, dar și necesitatea implementării de noi tehnologii în tratarea acestora. Perfecționarea permanentă a medicilor este obligatorie pentru a trata pacientul și a obține rezultate satisfăcătoare.

Programul științific a avut mai multe teme interesante prezentate de lectori veniți din toate colțurile lumii, dar un subiect central au fost tehnologiile de graniță ale așa-numitei Inteligenței Artificiale ( AI). În acest sens a fost prezent cu o conferință chiar și unul din pionierii AI, un cercetător și antreprenor american de origine română, George Haber. Viitorul bate la usa și AI poate reprezenta o soluție inovativă pentru a optimiza atât cercetarea medicală și îngrijirea pacienților cât și administrarea unor sisteme care în toată lumea se confruntă cu supraaglomerarea spitalelor și a secțiilor de primiri urgențe.

În acest sens dr. Carlos Garcia Rosas din Mexic a prezentat un sistem de triaj bazat pe inteligența artificială implementat la el în țară, iar George Haber a vorbit în cadrul unei seri festive în care s-au sărbătorit și 25 de ani de la înființarea Spitalului Județean din Timișoara despre Zen AI OS, sistemul care deja funcționează la spitalul din Oradea și care probabil va fi introdus și în cea mai importantă instituție universitară medicală din Banat. Prezentările au subliniat că AI nu este chiar o forță artificială ci un instrument creat de savanți pentru nevoile omului modern, cu rezultate deja promițătoare în multiplele dimensiuni ale terapiilor medicale de top.

“Am constatat că medicii din Timișoara au un partener serios în Consiliul Județean, foarte deschis la noile tendințe în tehnologiile de vârf și interesat în dezvoltarea infrastructurii sistemului de sănătate” a spus dr. Cotizo Draia.

„Universitatea Szeged din Ungaria și Spitalul Clinic Județean din Timișoara sunt partenerii noștri de nădejde în mai multe inițiative de dezvoltare a infrastructurii medicale. Susțin colaborarea transfrontalieră în domeniul medical și cred în rezultatele concrete, palpabile, pe care această colaborare le aduce sănătății pacienților. De exemplu, în proiectul de extindere a ATI-ului, se va lucra la un protocol comun de transfer al pacienților. Dorința mea pentru Timiș este să asigurăm servicii medicale mai accesibile, mai rapide și de o calitate superioară”, a spus Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

Noul Institut Oncologic din Timișoara este și el un rezultat al colaborării dintre medicii timișoreni și C.J. Timiș; noul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, care din păcate nu a putut fi prezent la eveniment din motive de sănătate completează împreună cu Alfred Simonis și profesorul Dorel Sandesc “trio”-ul de ași care asigură evoluția de succes a medicinii timișorene în noul mileniu.

O evoluție care ne-o dorim replicată cât mai operativ și în restul zonelor mai puțin dezvoltate ale României, în special la Sibiu.

La programul științific au participat și managerul spitalului C.F.R Sibiu doamna Șerban Ștefania, prof. Mihai Sava, conf.Alina Bereanu împreună cu mai mulți colegi de pe A.T.I. Sibiu