O clădire istorică de pe strada Ocnei nr. 1 din Sibiu va intra, începând de astăzi, 29 septembrie 2025, într-un proces de reparații și zugrăvire a fațadei, lucrările urmând să fie finalizate până la 31 decembrie 2025. Decizia vine după ce, în ultimii doi ani, Asociația de proprietari a imobilului a fost sancționată pentru neîntreținerea clădirii.

„Clădirea în cauză, situată pe str. Ocnei nr. 1, are 14 proprietari, dintre care 13 persoane private și SC Urbana SA, care are în administrare doar 24% din suprafața locuibilă”, a declarat Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu. Ea a precizat că, „având în vedere starea imobilului, Asociația de proprietari a fost amendată de Poliția Locală atât în 2023, cât și în 2024 pentru neîntreținerea fațadei”.

În urma acestor sancțiuni, asociația a făcut demersurile necesare pentru obținerea autorizației de construcție, emisă la începutul lunii septembrie 2025. Aceasta permite efectuarea unor lucrări de reparații la fațadă și de zugrăvire, care vor reda clădirii aspectul corespunzător zonei istorice. „Astfel, aspectul acestei clădiri istorice va fi îmbunătățit”, a adăugat Mirela Gligore.

Un aspect important ține de finanțarea intervențiilor. Conform legislației, fiecare proprietar are obligația de a contribui financiar la reabilitarea părților comune ale imobilului. În acest context, SC Urbana SA va achita partea aferentă cotei-părți de 24% aflată în proprietatea Municipiului Sibiu.

Reparațiile de pe strada Ocnei nr. 1 fac parte dintr-un efort mai amplu de revitalizare a centrului istoric, unde multe clădiri se confruntă cu probleme legate de întreținere. Autoritățile locale au atras atenția în repetate rânduri asupra responsabilității proprietarilor de a păstra aceste imobile în condiții bune, având în vedere atât importanța lor patrimonială, cât și impactul asupra imaginii turistice a orașului.