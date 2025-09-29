cum (nu) se respectă legea pe șantierele sibiului. dezvoltatori imobiliari amendați la foc continuu pentru nereguli / foto video

Sibiul se schimbă pe zi ce trece: blocuri noi, clădiri renovate și drumuri modernizate, dar odată cu dezvoltarea orașului apar și probleme. Nu toate șantierele respectă regulile impuse de autorități, iar locuitorii sesizează frecvent lipsa curățeniei, praful care se răspândește pe străzi și semnalizarea necorespunzătoare.

Poliția Locală intervine periodic pentru a verifica dacă autorizațiile de construcție sunt respectate, dacă lucrările nu pun în pericol oamenii și mediul și dacă semnalizarea este corect amplasată, dar realitatea arată că mai sunt încă zone „scăpate de sub control”.

În ultimele săptămâni, locuitorii din zona Calea Șurii Mici au observat o situație care nu respecta regulile: pe un șantier al unui dezvoltator ce construiește blocuri, praful se răspândea în afara șantierului, iar plasele care trebuiau amplasate în jurul clădirii,pentru a îndeplini normele de protecție, lipseau. Poliția Locală a intervenit rapid. Conform sursei, imaginile au fost surprinse în zile diferite, pe parcursul mai multor săptămâni, pentru a arăta modul în care șantierul funcționează fără respectarea normelor de protecție.

Amenzi aplicate pentru nerespectarea normelor

„Poliția Locală l-a verificat de 5 ori anul acesta și nu s-au constatat abateri. În urma sesizării transmise de locuitori, s-a făcut un nou control, în urma căruia se va aplica constructorului o amendă de 800 lei, conform HCL 210/2001, pentru că nu a împrejmuit terenului și construcția cu plasă de protecție, pentru a împiedica răspândirea prafului.” spune Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Am contactat dezvoltatorul șantierului pentru a obține o declarație, însă acesta a refuzat să ofere detalii privind situația constatată de locuitori și amenda primită.

Aceasta nu este însă singura abatere constatată în municipiu. În alte zone, constructorii au fost amendați pentru murdărirea carosabilului, semnalizare necorespunzătoare sau nerespectarea avizului privind managementul traficului. Numai în 2025, Poliția Locală a aplicat 14 sancțiuni pe șantierele private, în valoare totală de 17.100 lei, iar în 2024 au fost aplicate 15 sancțiuni de 20.500 lei.

„Menționăm că Poliția Locală nu verifică doar șantierele private, ci și pe cele publice, deschise pe străzile din municipiu. Spre exemplu, pentru semnalizarea necorespunzătoare a unor lucrări au fost aplicate 12 sancțiuni anul acesta, în valoare totală de 16.000 de lei. De asemenea, alți 10 constructori au fost amendați pentru nerespectarea avizului privind managementul traficului, emis de Comisia pentru sistematizarea circulației, valoarea sancțiunilor ridicându-se la 24.000 de lei.

La acestea se adaugă o amendă de 5.000 de lei aplicată unui constructor care a lucrat pe str. Oțelarilor și care a vătămat arbori de pe domeniul public. Pe bulevardul Victoriei o firmă de construcții a fost sancționată pentru aceeași faptă.” adaugă purtătorul de cuvânt al Primăriei.

Constructorii din Sibiu trebuie să respecte mai multe norme importante: autorizațiile de construcție, curățenia pe șantier și pe domeniul public, împrejmuirea terenului și a construcțiilor pentru a proteja mediul și oamenii, semnalizarea corespunzătoare pentru siguranța participanților la trafic, respectarea avizelor privind managementul traficului și protejarea arborilor și vegetației de pe domeniul public. Nerespectarea acestor reguli poate duce la sancțiuni și amenzi, așa cum arată controalele Poliției Locale.

Aceste controale continuă și au ca scop asigurarea siguranței cetățenilor și respectarea normelor de mediu și urbanism în municipiul Sibiu.