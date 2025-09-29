Vineri, 26 septembrie 2025, Primăria Municipiului Mediaș, prin Direcția pentru Cultură, a organizat „Noaptea Cercetătorilor Europeni” la Muzeul Municipal Mediaș. Acest eveniment s-a desfășurat în 25 de țări europene și a avut ca obiectiv prezentarea activităților științifice într-o manieră interactivă, accesibilă tuturor categoriilor de vârstă.

Au fost susținute prezentări interactive de către echipele de robotică „LTASrob”, „SNGine” și „The Resistance”. De asemenea, au fost susținute diferite ateliere de chimie, biologie, tehnici de conservare a patrimoniului, cartografie și dresaj canin.

Pe parcursul celor trei ore dedicate acestui eveniment, peste 300 de persoane au vizitat Muzeul Municipal și și-au manifestat interesul pentru atelierele interactive și prezentările realizate de echipele de robotică.

Le mulțumim tuturor instituțiilor partenere care au contribuit la reușita „Nopții Cercetătorilor Europeni”: Liceul Teoretic „Axente Sever”, Colegiul „Școala Națională de Gaz”, „Liceul Teoretic Roth-Oberth” și Clubul Copiilor.



