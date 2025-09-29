dialog direct cu primarul: gheorghe roman se întâlnește online cu medieșenii

Primarul Municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman, a anunțat pe pagina sa de Facebook că, în data de 30 septembrie 2025, se va întâlni și online cu cetățenii.

„Dragi medieșeni,

După cum am promis acum câteva luni, va propun o întâlnire online care să aibă ca principal scop clarificarea unor subiecte pe care le considerați de actualitate pentru orașul nostru.

Așadar, vă aștept online mâine, 30 septembrie, de la ora 17:00, la aproape un an de când am preluat un nou mandat ca primar, pentru a purta acest dialog prin care îmi propun să prezint stadiul în care se află proiectele pe care m-am angajat în campania electorala de anul trecut să le duc la bun sfârșit”, a postat pe pagina sa de Facebook, primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman.

Prin intermediul acestei întâlniri, edilul își propune să ofere detalii și clarificări în ceea ce privește activitatea administrației publice locale și proiectele derulate la nivelul Municipiului Mediaș.

Întâlnirea va avea loc marți, 30 septembrie, începând cu ora 17. Persoanele interesate pot intra în legătură cu primarul Mediașului, fie prin intermediul aplicației Webex Meetings dacă utilizează un smartphone, fie direct din browser, dacă utilizează un PC sau un laptop. Linkul de conectare este următorul: https://meetingsemea5.webex.com/meet/consiliu și va fi activ doar mâine, 30 septembrie, începând cu ora 16:45.