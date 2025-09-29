stivă de lemne încărcată pe un camion, pregătită pentru transport în sibiu, românia. imagine de pe ora de sibiu, cu focus pe lemne pentru încălzire și construcții.

Confiscare de lemn fără acte la Rusciori: polițiștii sibieni acționează.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ocna Sibiului au oprit, pe 28 septembrie a.c., în afara localității Rusciori, o autoutilitară condusă de un bărbat de 37 de ani, care transporta 2,9 metri cubi de lemn de gorun fără documente legale de proveniență.

În urma verificărilor, s-a constatat lipsa avizelor de însoțire a materialului lemnos, motiv pentru care cantitatea de lemn a fost indisponibilizată și predată Ocolului Silvic Valea Cibinului Săliște. De asemenea, au fost reținute și instrumentele folosite la tăiere.

Acțiunile polițiștilor pentru combaterea transportului ilegal de material lemnos continuă.

