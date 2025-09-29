Confiscare de lemn fără acte la Rusciori: polițiștii sibieni acționează.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ocna Sibiului au oprit, pe 28 septembrie a.c., în afara localității Rusciori, o autoutilitară condusă de un bărbat de 37 de ani, care transporta 2,9 metri cubi de lemn de gorun fără documente legale de proveniență.

În urma verificărilor, s-a constatat lipsa avizelor de însoțire a materialului lemnos, motiv pentru care cantitatea de lemn a fost indisponibilizată și predată Ocolului Silvic Valea Cibinului Săliște. De asemenea, au fost reținute și instrumentele folosite la tăiere.

Acțiunile polițiștilor pentru combaterea transportului ilegal de material lemnos continuă.