Confiscare de lemn fără acte la Rusciori: polițiștii sibieni acționează.
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ocna Sibiului au oprit, pe 28 septembrie a.c., în afara localității Rusciori, o autoutilitară condusă de un bărbat de 37 de ani, care transporta 2,9 metri cubi de lemn de gorun fără documente legale de proveniență.
În urma verificărilor, s-a constatat lipsa avizelor de însoțire a materialului lemnos, motiv pentru care cantitatea de lemn a fost indisponibilizată și predată Ocolului Silvic Valea Cibinului Săliște. De asemenea, au fost reținute și instrumentele folosite la tăiere.
Acțiunile polițiștilor pentru combaterea transportului ilegal de material lemnos continuă.
