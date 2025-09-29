din 1 octombrie, tursib schimbă programul pentru 12 trasee din sibiu

Tursib S.A. informează că, începând cu data de 1 octombrie 2025, programul de circulație al următoarelor trasee va fi ajustat: 1, 2, 5, 8, 13, 17, 20, 21, 214, 510, 520 și 525.

Totodată, autobuzele de pe linia E3 vor opri, de la aceeași dată, și în stațiile Lomonosov și CEC.

Programele actualizate vor fi afișate în stații în perioada 29 septembrie – 1 octombrie 2025, iar noul orar va fi marcat în partea dreaptă jos cu mesajul: „Program de circulație valabil începând cu data de 01/10/2025”.

De asemenea, orarele vor fi disponibile și pe site-ul oficial www.tursib.ro și în aplicația mobilă SibiuBus, actualizările urmând să fie efectuate în seara de 30 septembrie 2025.

Tursib S.A. recomandă călătorilor să consulte noile programe pentru a-și organiza corespunzător deplasările.