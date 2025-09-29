Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra, a fiului său Dorian și a nepotului Alexandru, la solicitarea statului român. Cei trei se află în prezent în custodia autorităților din Emirate, urmând să fie parcurse procedurile judiciare pentru extrădare.

Ministerul Justiției a transmis că informațiile detaliate privind aceste proceduri nu pot fi făcute publice pentru a nu afecta obiectivul final, respectiv extrădarea cetățenilor români.

Potrivit comunicatului MJ, discuțiile cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite au avut loc prin videoconferință și au vizat, pe lângă arestarea familiei Potra, și continuarea negocierilor pentru viitoare tratate privind asistența judiciară internațională în materie penală și extrădarea.

Surse oficiale au declarat pentru MEDIAFAX că șeful mercenarilor, Horațiu Potra, fiul său și nepotul au fost arestați încă de joia trecută, iar autoritățile române urmăresc finalizarea procedurilor legale pentru aducerea lor în țară.