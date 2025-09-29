fc hermannstadt a spart gheața în noul sezon

Fetele de la FC Hermannstadt au reușit duminică primul succes din actualul sezon al Ligii 2, 6-3 la Arad, cu UTA.
Echipa feminină de fotbal FC Hermannstadt a izbutit duminică o victorie clară în deplasare, impunându-se cu 6-3 la Arad, după un meci spectaculos, cu multe goluri.
UTA a deschis scorul în minutul 7. Reacția sibiencelor a venit rapid și în decurs de doar opt minute au întors rezultatul prin reușitele semnate de Maria Băilă (min. 13) și Denisa Chirilă (min. 15). În minutul 21, Cătălina Popa a dus scorul la 3-1 pentru Hermannstadt, însă gazdele au redus din diferență înainte de pauză (min. 40), menținând suspansul.
Repriza secundă a aparținut în mare parte sibiencelor, cu Denisa Chirilă în mare formă, autoare a unei „duble” rapide în minutele 56 și 67, care a desprins echipa la 5-2. Gazdele au încercat să revină, marcând în minutul 75, dar Roxana Bocăniciu a închis tabela în minutul 83, stabilind scorul final: 6-3 pentru FC Hermannstadt.
Sibiencele sunt pe locul 5 în Seria 2 din Liga 2, cu 4 puncte reușite în trei etape.
Echipa Academiei de Fotbal Măgura joacă în competițiile oficiale sub denumirea de FC Hermannstadt, în baza unui protocol de colaborare între cele două cluburi.
FC Hermannstadt: Nistor – Budică, Oana, Bocăniciu, Trofin, Băilă, Muntean, Dinescu, Gînfălean, C. Popa, Chirilă. Au mai jucat: Șerban, Vasile. Lepșa, Frățilă.
