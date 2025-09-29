fc hermannstadt a spart gheața în noul sezon

Fetele de la FC Hermannstadt au reușit duminică primul succes din actualul sezon al Ligii 2, 6-3 la Arad, cu UTA.

