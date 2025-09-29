Angajatorii din Spațiul Economic European oferă, prin intermediul rețelei EURES România, 242 de locuri de muncă vacante în mai multe țări, potrivit unui comunicat al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu.

Printre locurile disponibile se numără:

Austria – 8 locuri pentru mecanic auto, operator CNC, tehnician electrician, tehnician mecanic, strungar universal și operator robot-placare cu laser;

Finlanda – 51 locuri pentru operator CNC, mașinist CNC, sudor MIG/MAG, sudor TIG, muncitor la demolări și montator de țevi în șantier naval;

Germania – 79 locuri pentru zugrav-tencuitor, lucrător ajutor în podgorie, educatoare/educator și izolator;

Italia – 15 locuri pentru șofer de autobuz;

Norvegia – 50 locuri în producția din industria piscicolă;

Polonia – 11 locuri pentru lucrător în depozit și tehnician mecanic (locul de muncă în Germania, Olpe);

Olanda – 6 locuri pentru culegător de pere;

Slovenia – 22 locuri pentru lucrător asamblare auto, sudor MIG/MAG, finisor fațade exterioare clădiri și șofer camion.

Persoanele interesate pot consulta ofertele accesând www.eures.anofm.ro. Pentru înregistrare ca persoană în căutarea unui loc de muncă în străinătate, este necesar un CV în format Europass și completarea unei cereri.

Persoana de contact este Corina Suciu, consilier EURES, etaj 4, camera 448, telefon: 0269 210882, interior 119.