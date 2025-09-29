hotel în flăcări în județul prahova. echipele de intervenție caută supraviețuitori

Un incendiu a izbucnit luni dimineață într-o clădire aparținând unei societăți comerciale din comuna Bărcănești, satul Tătărani, județul Prahova.
La fața locului au intervenit zeci de pompieri cu cinci autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o autocisternă, două autoscări și un echipaj SMURD.
Clădirea afectată are un etaj și o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați. Potrivit ISU Prahova, incendiul a fost localizat, iar echipajele acționează pentru lichidarea focului și verificarea eventualelor persoane rămase în interior.
UPDATE: În momentul izbucnirii incendiului, în clădire se aflau cinci persoane, dintre care trei s-au autoevacuat. Pompierii continuă căutările pentru persoanele dispărute, iar intervenția este în desfășurare.
Autoritățile recomandă evitarea zonei și respectarea indicațiilor echipajelor de intervenție.
