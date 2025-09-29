Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat, luni, că aplicația mobilă RoCEIReader, care permite citirea rapidă și sigură a datelor din noua Carte Electronică de Identitate (CEI), inclusiv adresa de domiciliu, a devenit funcțională.

Potrivit MAI, aplicația este un instrument digital modern, disponibil gratuit în Google Play și, în curând, și în App Store. Cetățenii pot folosi RoCEIReader pentru a vizualiza simplu datele din CEI, atunci când au nevoie de dovada domiciliului.

Aplicația este utilă și autorităților publice sau instituțiilor private, care pot verifica rapid și sigur adresa de domiciliu a unei persoane, eliminând birocrația și reducând timpul de procesare a solicitărilor.

MAI precizează că RoCEIReader respectă cele mai înalte standarde de securitate cibernetică, asigurând protecția datelor personale ale utilizatorilor.