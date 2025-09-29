muzeul astra dă ora înapoi și trece la programul de toamnă

Începând cu 29 septembrie 2025, Muzeul ASTRA din Sibiu trece oficial la programul de toamnă, iar vizitatorii sunt așteptați zilnic la toate unitățile muzeale între orele 08:00 și 18:00.
Pentru Galeria de Artă Populară, programul de vizitare este de luni până duminică, între 09:00 și 17:00.
Schimbarea programului vine pentru a facilita accesul turiștilor și localnicilor în perioada de toamnă, când activitatea muzeală se concentrează pe expoziții permanente și evenimente culturale.
- Program vizitare Muzeul ASTRA: 08:00 – 18:00, zilnic
- Program Galerie de Artă Populară: 09:00 – 17:00, zilnic
