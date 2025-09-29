nicușor dan a promulgat legea anti-cămătărie: statul ia înapoi fiecare leu și dobânda aferentă

România a înăsprit legislația privind cămătăria, după ce președintele Nicușor Dan a promulgat, luni, modificarea articolului 351 din Codul penal.

Potrivit noii reglementări, toate sumele împrumutate cu dobândă ilegală, precum și dobânzile percepute, vor fi confiscate integral. Măsura vine să elimine portițele legale prin care cămătarii reușeau să păstreze sumele împrumutate, chiar dacă erau condamnați.

Deputatul Alexandru-Paul Dimitriu a salutat adoptarea legii, subliniind că „din acest moment, este confiscată întreaga sumă pe care a dat-o un cămătar cu titlu de camătă, cum era și normal să fie”. Acesta a criticat vehement opoziția unor parlamentari, afirmând că „în sală avem 21 de cămătari” și transmițându-le „să le fie rușine”.

Noua lege va întări instrumentele statului în lupta împotriva rețelelor de cămătărie, fenomen care a generat numeroase cazuri de abuz, șantaj și sărăcie în rândul victimelor.

Inițiatorul legii, deputatul Alexandru Dimitriu a declarat: „Dacă faci cămătărie, pleci fără bani la pușcărie! Faptul că a trebuit să precizăm însă asta în Codul Penal arată cât de strâmb a ajuns Înalta Curte să judece în România și cât de strâmbă a ajuns Justiția în general. Cămătarii nu sunt bancheri, sunt infractori prin definiție încă de la primul împrumut”.

Privind această lege, deputatul Stelian Ion a menționat: „Doar așa putem descuraja cu adevărat această practică toxică, ce exploatează oameni aflați în situații de vulnerabilitate”.

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni, decretul de promulgare a modificării articolului 351 din Codul penal, care prevede confiscarea integrală a banilor oferiți și a dobânzilor percepute în cazurile de cămătărie.