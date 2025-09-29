Prima ninsoare din acest sezon pe Transfăgărășan: drumuri albe la Bâlea Lac.

Prima ninsoare din acest sezon a ajuns pe Transfăgărășan, iar în zona Bâlea Lac peisajul s-a albit încă din această dimineață.

Deocamdată, stratul de zăpadă depus nu prezintă probleme majore, însă colegii din cadrul Districtului Bâlea vor interveni pe parcursul zilei cu utilajele dotate cu lamă și vor răspândi materiale antiderapante, mai ales că în zilele următoare se estimează înrăutățirea condițiilor meteorologice.

⚠ Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să adapteze stilul de condus la condițiile de drum.