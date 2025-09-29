Sibiu va fi, din nou, punctul central al artei contemporane între 3 și 5 octombrie, când va găzdui cea de-a zecea ediție a evenimentului Noaptea Albă a Galeriilor (NAG). Orașul va celebra 10 ani de cultură nocturnă, alăturându-se altor 16 orașe din România în această mișcare artistică.

Timp de trei nopți, publicul sibian este invitat să exploreze 13 locații, cu peste 18 expoziții dedicate creativității locale și internaționale. Intrarea este gratuită, iar programul de vizitare este 3-4 octombrie între orele 18:00 – 00:00, și 5 octombrie între 16:00 – 22:00.

Evenimentul aduce împreună spații alternative, galerii, hub-uri creative și ateliere. Printre locațiile participante se numără DRAGOSTE SPACE, Fantasy Art Gallery (singura galerie underground din oraș), Galeria Skywalker Zen Artists, Casa Marchesini și multe altele, fiecare cu un concept și o ofertă artistică proprie.

Organizatorul local NAG Sibiu este Dan-Raul Pintea, prin galeria de artă Dragoste Space, de pe strada Andei Șaguna, din Sibiu.

Pentru ediția aniversară, vizitatorii pot descoperi harta NAG Sibiu realizată manual din materiale reciclate, o piesă unică menită să marcheze deceniul de artă contemporană în oraș.

Detaliile complete despre expoziții și programul fiecărei locații sunt disponibile pe www.noapteagaleriilor.ro

Contact: Dan-Raul Pintea, +40 785 736 776