Primăria Municipiului Sibiu, prin Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului Public, în colaborare cu Societatea Comercială DD CHIM SRL, cu sediul social în Municipiul Hunedoara, str. Eroilor, nr. 2 bis, județul Hunedoara (telefon 0254224080), vă aduce la cunoștință următoarele:
În perioada 30.09-10.10.2025, se vor desfășura lucrări de DEZINSECȚIE (combatere căpușe) pe raza domeniului public al municipiului Sibiu. Insecticidul utilizat în cadrul lucrărilor este Deltatim Plus, în concentrație de 500 ml/Ha. Acest insecticid este avizat de către Ministerul Sănătății prin Comisia Națională de Produse Biocide.
Menționăm că în cadrul acestor lucrări vor fi efectuate tratamente inclusiv la curțile exterioare ale unităților de învățământ de pe raza municipiului Sibiu.
Persoanele cu probleme respiratorii sau cardiace, precum și copiii, sunt rugați să nu intre în raza directă de acțiune a echipamentelor de pulverizat.
În cazul condițiilor meteo nefavorabile, termenul de executare a lucrărilor va fi prelungit/decalat.
