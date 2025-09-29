primii fulgi de nea pe transfăgărășan: s-a decis când se închide drumul

Traficul rutier se desfășoară fără probleme pe Transfăgărășan, în zona turistică Bâlea, unde s-au înregistrat primele ninsori din această toamnă. Autoritățile au anunțat că drumul va fi închis sezonier între Bâlea Lac și Bâlea Cascadă, iar măsurile de deszăpezire sunt deja pregătite.

„Am înregistrat prima zăpadă pe Transfăgărășan pe 29 septembrie. Nu sunt cantități semnificative și nu există motive pentru închiderea drumului înainte de perioada stabilită. Suntem pregătiți cu utilaje de deszăpezire și putem suplimenta intervențiile dacă va fi cazul”, a declarat Tudor Duțu, director regional DRDP Brașov, relatează Agerpres.

Meteorologii precizează că stratul de zăpadă este momentan fragmentat și ninge slab, iar zona Bâlea Lac, aflată la peste 2.000 de metri altitudine, este singurul loc din județul Sibiu unde s-a depus zăpadă în ultimele 24 de ore, conform Cristinei Blaga, meteorolog la Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud.

Accesul la Bâlea Lac se poate face fie pe șosea, pe Transfăgărășan, fie cu telecabina, iar drumarii au împrăștiat deja material antiderapant pentru siguranța șoferilor.