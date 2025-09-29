România se confruntă în aceste zile cu o scădere semnificativă a temperaturilor față de intervalul anterior, potrivit prognozelor meteorologice. La Bâlea Lac, în Munții Făgăraș, au căzut deja primii fulgi de zăpadă ai acestei toamne, semnalând apropierea sezonului rece.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că în zilele următoare se așteaptă ploi pe arii extinse, iar valorile termice vor rămâne scăzute:
-
Temperaturi maxime: între 10 și 15 grade Celsius în majoritatea zonelor
-
Temperaturi minime: local sub 0 grade Celsius pe timpul nopții, în special în zonele montane și în depresiunile din interiorul țării
Ultima oră
- Primii fulgi de zăpadă ai toamnei la Bâlea Lac / video live 2 minute ago
- Muzeul Astra dă ora înapoi și trece la programul de toamnă 5 minute ago
- Republica Moldova alege Europa: PAS învinge decisiv partidele proruse 11 minute ago
- Deputatul Adrian Echert îi îndeamnă pe moldoveni să meargă la urne: „Soția mea a votat pentru drumul european” 14 ore ago
- Peste 15.000 de cetățeni au votat în România la alegerile din Republica Moldova. La Sibiu nu sunt cozi 16 ore ago