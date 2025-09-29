primii fulgi de zăpadă ai toamnei la bâlea lac / video live

România se confruntă în aceste zile cu o scădere semnificativă a temperaturilor față de intervalul anterior, potrivit prognozelor meteorologice. La Bâlea Lac, în Munții Făgăraș, au căzut deja primii fulgi de zăpadă ai acestei toamne, semnalând apropierea sezonului rece.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că în zilele următoare se așteaptă ploi pe arii extinse, iar valorile termice vor rămâne scăzute:

Temperaturi maxime: între 10 și 15 grade Celsius în majoritatea zonelor

Temperaturi minime: local sub 0 grade Celsius pe timpul nopții, în special în zonele montane și în depresiunile din interiorul țării