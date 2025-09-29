Consilierii județeni s-au întrunit, luni, într-o ședință extraordinară, pentru a vota proiectul privind rectificarea bugetului județului și a bugetelor instituțiilor, care fusese respins în ședința din 25 septembrie. Discuțiile s-au concentrat pe Filarmonica de Stat din Sibiu, care se află în proces cu mai mulți angajați. „Este singura instituție care are astfel de probleme”, a arătat un consilier.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al județului Sibiu și a bugetelor instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local pe anul 2025 a fost singurul proiect aflat pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de luni – proiect care, în urmă cu câteva zile, fusese respins. Consilierii județeni s-au pus din nou la masă, de această dată în videoconferință, pentru a dezbate necesitatea virării de credite bugetare pentru Filarmonica de Stat Sibiu.

Manager Filarmonică: „Din punct de vedere juridic, trecem printr-un moment de succes”

Cristian Lupeș, directorul filarmonicii sibiene, a fost prezent la această ședință pentru a motiva necesitatea aprobării proiectului care viza și instituția de cultură pe care o conduce. Acesta a explicat că Filarmonica nu a solicitat rectificări bugetare ori creșteri de fonduri pentru procesele pe care le are cu angajații, ci doar mutarea unor sume de bani dintr-un cont în altul astfel încât să poată fi folosite pentru achiziția de servicii juridice externe în aceste procese. El a mai precizat că Filarmonica din Sibiu este un exemplu pentru instituții culturale similare din țară atunci când vine vorba de câștigarea proceselor în instanță.

„Unul dintre puținele procese pe care le deschide filarmonica este legat de recuperarea prejudiciilor în urma acelui concert anulat cu ocazia grevei sindicatului la Gala Opera Festival de anul trecut. Bugetul pe care îl putem aproxima noi în justiție este întotdeauna aproximativ. Nu avem de unde să știm câte procese se deschid. De asemenea, acești bani pe care noi îi mutăm dintr-un cont în altul (…) sunt decizii pe care le consider la nivelul conducerii instituției, pentru că noi știm când trebuie să facem aceste virări. Noi susținem activitatea de apărare în justiție a filarmonicii folosind fondurile proprii. Nu solicităm rectificări bugetare, creșteri de fonduri, pur și simplu din contul în care noi adunăm bani din activitatea noastră să virăm sume către apărare în justiție. Suntem asediați de foarte multe procese. Din zecile de procese, avem 2-3 pe care le-am deschis noi. Avem obligația de a investi acești bani pentru a apăra instituția. Așadar, apărarea resurselor noastre umane, a patrimoniului și a resurselor financiare, sunt o obligație legală.

Din punct de vedere juridic, filarmonica trece printr-un moment de succes. Toți banii aceștia se întorc în timp la instituție. Procesele durează, dar în timp toți acești bani se întorc. Dacă discuția aceasta apărea acum ceva vreme, când nu aveam încă niște parteneri care să câștige toate procesele, poate era mai clară motivația. Dar când filarmonica demonstrează, fără precedent în România, că și o instituție de stat se poată apăra, că este în perfectă legalitate, să arată că anumite manifestări pot fi declarate abuzive de către judecători, mi se pare că ar trebui cu toții să trăim un moment de bucurie, de succes”, a precizat managerul Cristian Lupeș.

Consilier: „Este singura instituție cu astfel de probleme”

Consilierii județeni au continuat apoi dezbaterile. Augustin Sava de la AUR a precizat că, din punctul lui de vedere, seriozitatea ședinței este pusă sub semnul întrebării, mai ales în contextul în care același proiect a fost deja respins cu doar câteva zile în urmă. De altfel, Cotizo Draia de la PSD a punctat că Filarmonica este singura instituție a Consiliului Județean care are atât de multe procese. „În curând va trebui să scădem bugetul altor instituții ca să plătim tot mai multe procese. Este singura instituție care are astfel de probleme, ceva nu e în regulă. Ar trebui să oprim procesomania asta. Domnul director vorbește de un asediu al filarmonicii, dar ne-a dat un exemplu în care instituția a deschis un proces. Eu nu cred că rolul unei instituții culturale e acesta. Nu putem să nu ne punem niște întrebări și nu cred că Consiliul Județean trebuie să deschidă larg porțile bugetului pentru niște lucruri triviale, care nu țin de cultură”, a spus acesta.

Proiectul, aprobat cu unele modificări

Într-un final, proiectul a trecut la vot, cu un amendament propus de grupul consilierilor USR. „Se propune eliminarea virărilor de credite pentru Filarmonica de Stat Sibiu. (…) Avem în vedere faptul că filarmonica poate funcționa în parametri bugetari inițial aprobați pentru anul 2025, fără a fi necesare aceste virări de credite bugetare solicitate”, a spus Claudiu Zgripcea.

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului județului a fost aprobat cu 17 voturi pentru, 8 abțineri și 4 voturi împotrivă.