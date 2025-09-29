razii pe șoselele sibiului: sute de șoferi amendați și permise suspendate pe bandă rulantă / foto

Săptămâna 22 – 28 septembrie 2025 a fost dedicată prevenției vitezei pe drumurile din județul Sibiu, viteză considerată în continuare principala cauză a accidentelor rutiere grave.

În acest interval, aproximativ 32 de polițiști rutieri au acționat zilnic pe drumurile naționale și în localități, vizând zonele cu risc ridicat de accidente. Dispozitivele de măsurare a vitezei au fost instalate în special pe DN 1, DN 7 și DN 14.

În urma acțiunilor, 460 de șoferi au fost surprinși depășind limita legală de viteză. Dintre aceștia, 26 au rămas fără permis pentru 90 de zile, iar doi șoferi pentru 120 de zile, după ce au depășit viteza legală cu peste 70 km/h.

Totodată, 10 conducători auto au fost cercetați penal pentru infracțiuni rutiere, precum conducerea fără permis sau sub influența alcoolului, iar 82 de certificate de înmatriculare au fost retrase.

Reprezentanții Poliției Sibiu subliniază că scopul acțiunilor nu este aplicarea sancțiunilor, ci creșterea siguranței pe drumurile publice și prevenirea accidentelor.

Poliția rutieră va continua acțiunile de supraveghere pentru a reduce riscurile asociate vitezei excesive și neadaptate pe șoselele județului.