Partidul proeuropean din Republica Moldova și-a surclasat adversarii la alegerile parlamentare de duminică. După numărarea voturilor din 99,52% dintre secțiile din Moldova și străinătate, PAS are 50,03%, în timp ce partidele proruse din Blocul Patriotic nu au adunat decât 24,26%.
După centralizarea a 99,52% dintre secții, rezultatele sunt următoarele:
PAS – 50.03% (786376)
„Blocul Patriotic” – 24.26% (381352)
BE „ALTERNATIVA” – 7.99% (125550)
PARTIDUL NOSTRU – 6.21% (97666)
PPDA – 5.63% (88496)
Conform acestor rezultate, PAS va putea forma o majoritate în Parlamentul de 101 deputați, fără a depinde de coaliții cu alte partide.
Ultima oră
- Republica Moldova alege Europa: PAS învinge decisiv partidele proruse 2 minute ago
- Deputatul Adrian Echert îi îndeamnă pe moldoveni să meargă la urne: „Soția mea a votat pentru drumul european” 14 ore ago
- Peste 15.000 de cetățeni au votat în România la alegerile din Republica Moldova. La Sibiu nu sunt cozi 16 ore ago
- Piața Mare plină ochi de oameni. Târgul de Ecoturism a atras o mulțime de vizitatori / video foto 16 ore ago
- Primăria a reconfigurat locurile de parcare din zona Liceului de Artă / foto 16 ore ago