Partidul proeuropean din Republica Moldova și-a surclasat adversarii la alegerile parlamentare de duminică. După numărarea voturilor din 99,52% dintre secțiile din Moldova și străinătate, PAS are 50,03%, în timp ce partidele proruse din Blocul Patriotic nu au adunat decât 24,26%.

După centralizarea a 99,52% dintre secții, rezultatele sunt următoarele:

PAS – 50.03% (786376)

„Blocul Patriotic” – 24.26% (381352)

BE „ALTERNATIVA” – 7.99% (125550)

PARTIDUL NOSTRU – 6.21% (97666)

PPDA – 5.63% (88496)

Conform acestor rezultate, PAS va putea forma o majoritate în Parlamentul de 101 deputați, fără a depinde de coaliții cu alte partide.