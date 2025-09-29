respectul pentru sibiu începe cu un gest simplu: unde arunci ambalajul

Fiecare ambalaj pe care îl arunci spune ceva despre tine și despre respectul pe care îl ai pentru Sibiu O sticlă aruncată la întâmplare rămâne în natură sute de ani, dar aceeași sticlă pusă în containerul verde se transformă într-o resursă reutilizată.

Colectarea selectivă nu este doar o regulă – este o alegere pentru sănătatea ta, pentru viitorul copiilor tăi și pentru frumusețea Sibiului.

În Sibiu, colectarea selectivă a deșeurilor nu este doar o obligație impusă de autorități, ci și o responsabilitate morală față de oraș și față de natură. Fiecare ambalaj aruncat la întâmplare ajunge să polueze solul, apa sau aerul și să afecteze sănătatea comunității. În schimb, fiecare sticlă, doză ori bucată de carton pusă în containerul potrivit devine o resursă care poate fi refolosită.

Sistemul de colectare selectivă din Sibiu este organizat prin containere de culori diferite, iar respectarea regulilor face diferența:

Galben – plastic și metal: sticle PET, doze de aluminiu, conserve, pungi sau cutii din plastic curate.

Albastru – hârtie și carton: cutii pliate, ziare, reviste, caiete sau pungi de hârtie.

Verde – sticlă: borcane, sticle transparente sau colorate, fără capace sau dopuri.

Negru – deșeuri menajere: resturi alimentare sau obiecte murdare, nereciclabile.

Maro (unde există) – biodegradabile: coji de fructe și legume, resturi vegetale, frunze.

În plus, deșeurile voluminoase, aparatele electrice, bateriile, medicamentele expirate sau uleiurile uzate nu trebuie aruncate la întâmplare, ci duse la punctele speciale de colectare. Cât privește mobila și alte deșeuri de amploare, Soma organizează între 13 și 17 octombrie o campanie de colectare gratuită în tot Sibiul.

De ce este important? Pentru că plasticul aruncat greșit rămâne în natură sute de ani, hârtia nereciclată înseamnă mai mulți copaci tăiați, iar sticla amestecată cu resturile menajere nu mai poate fi refolosită. Alegerea fiecărui sibian de a separa corect gunoiul înseamnă un aer mai curat, mai puțină poluare și un viitor mai sigur pentru copii.

Așadar, nu este vorba doar de reguli administrative, ci de respect față de comunitate și față de mediu. Fiecare gest contează, iar împreună, sibienii pot demonstra că un oraș civilizat se cunoaște și prin modul în care își gestionează deșeurile.