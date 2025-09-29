românia intră sub cod de vreme rece: ploi în toată țara și iarnă la munte

România intră sub o informare meteo de vreme rece și precipitații, valabilă până joi. Temperaturile vor coborî până la 1 grad în depresiuni, ploile vor fi moderate cantitativ, iar la munte, la peste 1700 m, sunt așteptate ninsori și un strat de zăpadă de până la 10 cm.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă în intervalul 29 septembrie, ora 10.00 – 2 octombrie, ora 10.00, ce vizează răcirea vremii, precipitații moderate și ninsori la altitudini mari.

În această perioadă, temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 20 de grade, iar minimele între 1 și 10 grade, cu valori mai scăzute în zonele depresionare.

Temporar, ploile vor cuprinde cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei și în jumătatea nordică a Moldovei se vor acumula local 20–25 l/mp.

La munte, la altitudini de peste 1700 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă de 5–10 cm.