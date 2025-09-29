Cipriotul Andreas Karo are genunchiul umflat după faza controversată din meciul cu FC Argeș și este suspect de ruptură de menisc.

Fundașul Andreas Karo a gafat incredibil la golul piteștenilor, când a fost deposedat din postură de ultim apărător de Caio, atacantul oaspeților a scăpat spre poarta sibiană și a înscris unicul gol al jocului. La câteva minute după gafă, antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu l-a schimbat pe Karo. Dacă primele reluări tv nu au arătat un contact între Caio și Karo, un alt cadru tv oferit de televizune ulterior a schimbat perspectiva și arată că jucătorul sibienilor a fost faultat.

Fundașul Andreas Karo are genunchiul umflat și a efectuat luni un exament RMN, fiind suspect de probleme serioase la menisc.

”Este o reluare dinspre poarta lui Căbuz, se vede foarte bine, probabil nu a fost luată în calcul. Brazilianul îi trage piciorul lui Karo, care se duce în șpagat, asta i-am reproșat arbitrului de rezervă, că de aia cade Caio, că a existat un contact, mingea era în controlul jucătorului nostru, a fost lovit și s-au dezechilibrat amândoi. Nu ai cum sa nu dai fault pe faza aia, dar eroarea primordială e a lui Karo, e și el conștient, dar mi-a zis că a fost fault, că i-a tras piciorul ” a spus Măldărășanu la emisiunea Sport Total de la Sport FM.

Karo are doar 3 meciuri în acest sezon, el abia revenind pe gazon după o problemă medicală suferită la spate după jocul cu UTA, din 26 iulie. A lipsit șase etape, apoi a revenit ca titular în mecurile cu Rapid și FC Argeș.

Silviu Balaure este și el indisponibil, fiind operat la ligamente și urmează să revină pe teren în primăvară.