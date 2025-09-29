Parcarea de pe strada Funarilor din Sibiu, dotată cu aparat pentru plata în numerar.
Consiliul Județean Sibiu a răspuns solicitărilor șoferilor care doreau să achite parcarea și în numerar. În parcarea de pe strada Funarilor a fost instalat un automat de plată modern, care permite atât plata cu cardul bancar, cât și cu bani cash.
Investiția, în valoare de 169.000 de lei, asigură astfel mai multe opțiuni pentru conducătorii auto. Plata parcării rămâne disponibilă și prin SMS, la numărul 7530.
Parcarea are o capacitate de 60 de locuri, iar tariful este de 3 lei pe oră.
Ultima oră
- Admitere peste așteptări la Sibiu: mii de tineri au ales facultățile ULBS 15 minute ago
- Dialog direct cu primarul: Gheorghe Roman se întâlnește online cu medieșenii 15 minute ago
- Razii pe șoselele Sibiului: sute de șoferi amendați și permise suspendate pe bandă rulantă / foto 22 de minute ago
- Cum (nu) se respectă legea pe șantierele Sibiului. Dezvoltatori imobiliari amendați la foc continuu pentru nereguli / foto video 46 de minute ago
- De la roboți la dresaj canin: Peste 300 de vizitatori la Noaptea Cercetătorilor în Mediaș / foto video 51 de minute ago