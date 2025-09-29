parcometru și stație de încărcare electrică pentru mașini în zona centrală a sibiului, aproape de clădiri rezidențiale și comerciale, promovând mobilitatea electrică și infrastructura verde.

Parcarea de pe strada Funarilor din Sibiu, dotată cu aparat pentru plata în numerar.

Consiliul Județean Sibiu a răspuns solicitărilor șoferilor care doreau să achite parcarea și în numerar. În parcarea de pe strada Funarilor a fost instalat un automat de plată modern, care permite atât plata cu cardul bancar, cât și cu bani cash.

Investiția, în valoare de 169.000 de lei, asigură astfel mai multe opțiuni pentru conducătorii auto. Plata parcării rămâne disponibilă și prin SMS, la numărul 7530.

Parcarea are o capacitate de 60 de locuri, iar tariful este de 3 lei pe oră.

parcare publică în zona centrală a sibiu, cu mașini parcate și clădiri istorice în fundal, reprezentativă pentru orașul sibiu. automat de bilete autobuz în sibiu, stație modernă de ticketing, infrastructură transport public sibiu, confort în transport, ora de sibiu.

