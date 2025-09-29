Parcarea de pe strada Funarilor din Sibiu, dotată cu aparat pentru plata în numerar.

Consiliul Județean Sibiu a răspuns solicitărilor șoferilor care doreau să achite parcarea și în numerar. În parcarea de pe strada Funarilor a fost instalat un automat de plată modern, care permite atât plata cu cardul bancar, cât și cu bani cash.

Investiția, în valoare de 169.000 de lei, asigură astfel mai multe opțiuni pentru conducătorii auto. Plata parcării rămâne disponibilă și prin SMS, la numărul 7530.

Parcarea are o capacitate de 60 de locuri, iar tariful este de 3 lei pe oră.