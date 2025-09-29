vreme rea luni peste românia: ploi torențiale, frig și ninsoare la munte

România se pregătește pentru o nouă răcire accentuată a vremii. Potrivit prognozei transmise de Administrația Națională de Meteorologie, în intervalul 29 septembrie, ora 09:00 – 30 septembrie, ora 09:00, temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă.

Cerul va fi mai mult noros, iar ploile vor apărea pe arii extinse. Ziua, acestea vor fi mai frecvente în nord și centru, în timp ce noaptea vor cuprinde în special jumătatea estică a țării. În Transilvania, Moldova și zona montană se pot acumula 10-15 l/mp de apă, iar la altitudini de peste 1.800 de metri va ninge.

Vântul va sufla slab și moderat, dar frigul se va face simțit în toată țara: maximele nu vor trece de 19 grade, iar minimele vor coborî până la 3 grade Celsius. De asemenea, în a doua parte a nopții se vor înregistra condiții de ceață.

Meteorologii subliniază că aceste valori sunt mai coborâte decât media obișnuită pentru sfârșitul lunii septembrie și marchează o trecere bruscă la vreme de toamnă autentică, cu aspect local de iarnă la munte.