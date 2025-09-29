vremea strică planurile: deschiderea anului universitar se mută din piața mare

Festivitatea de deschidere a anului universitar 2025-2026, care trebuia să aibă loc în Piața Mare din Sibiu, se va desfășura la Sala Transilvania, anunță reprezentanții ULBS.

Decizia a fost luată din cauza vremii instabile și a precipitațiilor prognozate pentru miercuri, 1 octombrie. Pentru a asigura condiții adecvate, ceremonia se va organiza într-un spațiu închis.

Evenimentul va avea loc miercuri, 1 octombrie 2025, de la ora 14:00, la Sala Transilvania, unde sunt așteptați studenți, profesori și invitați oficiali.